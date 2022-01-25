«Фиорентина» не отпустила своего защитника в «Краснодар»

Итальянская «Фиорентина» отказался отпускать своего защитника Игора Жулио в «Краснодар». Об этом сообщил агент футболиста Марсело Масканьи. Ранее говорилось о том, что Жулио может стать одним из первых подписаний нового тренера «быков» Даниэля Фарке.

«Фиорентина» действительно отказала «Краснодару» в продаже Игора Жулио этой зимой. Клубы вели переговоры, но «Фиорентина» не хочет никого отпускать в зимнее трансферное окно», – цитирует агента российское издание Sport24.

Отметим, что в этом сезоне Игор Жулио провёл 13 матчей в чемпионате Италии, в которых не отметился ни одним голевым действием.