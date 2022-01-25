Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Фиорентина» не отпустила своего защитника в «Краснодар»

25 Января 2022 • 15:50 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
27.02 16:30

Итальянская «Фиорентина» отказался отпускать своего защитника Игора Жулио в «Краснодар». Об этом сообщил агент футболиста Марсело Масканьи. Ранее говорилось о том, что Жулио может стать одним из первых подписаний нового тренера «быков» Даниэля Фарке.

«Фиорентина» действительно отказала «Краснодару» в продаже Игора Жулио этой зимой. Клубы вели переговоры, но «Фиорентина» не хочет никого отпускать в зимнее трансферное окно», – цитирует агента российское издание Sport24.

Отметим, что в этом сезоне Игор Жулио провёл 13 матчей в чемпионате Италии, в которых не отметился ни одним голевым действием.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Краснодар Игор Жулио
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Января
16:48 · Россия. Премьер-лига
Шатов заявил, что наслаждается футболом и без денег
16:29 · Россия. Премьер-лига
​Понсе может сменить «Спартак» на клуб Серии А слухи
15:50 · Россия. Премьер-лига
«Фиорентина» не отпустила своего защитника в «Краснодар»
15:39 · Россия. Премьер-лига
​Семак высказался о состоянии травмированных игроков «Зенита»
15:15 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, сколько миллионов Адамов будет зарабатывать в «Зените» каждый месяц
14:58 · Россия. Премьер-лига
Ерохин прокомментировал хет-трик в ворота «Жилины»
14:57 · Россия. Премьер-лига
​Семак оценил игру Дзюбы в центре обороны
14:45 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Зенита» высказался о ситуации с Азмуном – сообщалось, что игрока могут сослать в дубль
14:39 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» предложил Ракицкому новый контракт
14:34 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» использовал идею из скандального ролика ЦСКА при представлении Адамова видео
14:21 · Россия. Премьер-лига
​Известны условия перехода Мелкадзе из «Спартака» в «Сочи»
13:46 · Россия. Премьер-лига
Петржела оценил перспективы Адамова в «Зените»
13:42 · Россия. Премьер-лига
​Okko Sport покажет матчи «Динамо» на сборах
13:38 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Зенит» готов потратить на покупку Алберто
13:36 · Россия. Премьер-лига
​Встреча помощника Путина с представителями клубов РПЛ перенесена
Все новости
Рекомендуем