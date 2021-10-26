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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко: «Дзюба всё равно сильнее других форвардов России» эксклюзив

26 Октября 2021 • 15:36 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
1.55 4.40 5.60
29.10 19:00

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым отреагировал на невызов Артёма Дзюбы в национальную сборную.

«Ясно, что в этой ситуации Карпин пошёл на принцип. Он уже не рассматривает его кандидатуру. В прошлый раз Артём отказался от вызова, посчитал, что был не готов, когда он был тренеру нужен, а сейчас Карпин даже вызывать в расширенный список его не стал. Валерий Георгиевич показал, что если уже не захотел, то и дальше не надо. Я думаю, что при Карпине дорога в сборную для Артёма уже закрыта.

Однозначно, это вина Артёма. Он сам отказался играть тогда, когда его вызывали. Он сказал, что не готов, ну пусть тренируется. Я считаю, что на данный момент Дзюба всё равно сильнее других форвардов России. На данный момент он центральный нападающий номер один в РПЛ», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Артём Дзюба Максим Деменко
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