Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым отреагировал на невызов Артёма Дзюбы в национальную сборную.

«Ясно, что в этой ситуации Карпин пошёл на принцип. Он уже не рассматривает его кандидатуру. В прошлый раз Артём отказался от вызова, посчитал, что был не готов, когда он был тренеру нужен, а сейчас Карпин даже вызывать в расширенный список его не стал. Валерий Георгиевич показал, что если уже не захотел, то и дальше не надо. Я думаю, что при Карпине дорога в сборную для Артёма уже закрыта.

Однозначно, это вина Артёма. Он сам отказался играть тогда, когда его вызывали. Он сказал, что не готов, ну пусть тренируется. Я считаю, что на данный момент Дзюба всё равно сильнее других форвардов России. На данный момент он центральный нападающий номер один в РПЛ», - сказал Деменко.