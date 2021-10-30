Уткин поздравил «Зенит» с чемпионством

Известный футбольный комментатор и ютуб-блогер Василий Уткин отреагировал на разгромную победу петербургского «Зенита» над столичным «Динамо» в матче 13-го тура Премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака обыграли команду Сандро Шварца со счетом 4:1.

«Поздравляю «Зенит», чемпиона России 2022. Я бы поздравил с чемпионством 2024, но еще ребята подъедут. Летом», - гласит сообщение Василия в твиттер-аккаунте.

Это вторая подряд крупная победа «Зенита» в чемпионате России. В 12-м туре под петербургский каток попал московский «Спартак». «Сине-бело-голубые» разбили «красно-белых» со счетом 7:1.

По итогам 13 туров петербургская команда уверенно лидирует в таблице РПЛ, опережая идущее вторым «Динамо» на шесть очков.