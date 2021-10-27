Семак не согласен с тем, что «Зенит» много пропускает

Наставник «Зенита» Сергей Семак не считает, что питерская команда стала хуже действовать в обороне.

Специалист отметил, что защитники «сине-бело-голубых» настроены давать футболистам соперника как можно меньше свободы.

«Раньше да, была такая проблема. Однако ситуация исправилась. Мы больше не позволяем создавать соперникам много моментов у своих ворот», - цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Питерский клуб должен провести второй домашний поединок в РПЛ кряду. После разгромной победы над «Спартаком» «Зенит» в 13-м туре примет «Динамо», которое идет вторым в таблице. Стартовый свисток прозвучит 29 октября в 7 часов вечера по московскому времени.