Мостовой дал прогноз на матч «Зенит» — «Динамо»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой постарался предугадать исход поединка «Зенит» — «Динамо», который откроет 13-й тур РПЛ.

Встреча состоится 29 октября.

По мнению Александра, гости сыграют более грамотно, чем «Спартак» в предыдущем туре. Он считает, что «бело-голубые» создадут проблемы лидеру РПЛ

«Класс побьет молодость. Клуб из Санкт-Петербурга не разочарует. «Зенит» не уступит плюс обеим командам удастся забить», — цитирует Мостового «Всё про спорт».

Напомним, москвичи на текущий момент идут вторыми в турнирной таблице.