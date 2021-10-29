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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой дал прогноз на матч «Зенит» — «Динамо»

29 Октября 2021 • 00:23 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
1.48 4.70 6.20
Через 16 ч. 25 мин.

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой постарался предугадать исход поединка «Зенит» — «Динамо», который откроет 13-й тур РПЛ.

Встреча состоится 29 октября.

По мнению Александра, гости сыграют более грамотно, чем «Спартак» в предыдущем туре. Он считает, что «бело-голубые» создадут проблемы лидеру РПЛ

«Класс побьет молодость. Клуб из Санкт-Петербурга не разочарует. «Зенит» не уступит плюс обеим командам удастся забить», — цитирует Мостового «Всё про спорт».

Напомним, москвичи на текущий момент идут вторыми в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Александр Мостовой
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29.10  19:00 Зенит ... Динамо Москва 1.56 4.3 6
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