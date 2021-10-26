Портал WhoScored считает Малкома лучшим игроком сезона в РПЛ на данный момент

Статистический портал WhoScored представил сводку лучших игроков нескольких европейских чемпионатов после сыгранного уже отрезка сезона. Рейтинг формируется на основе оценок за матчи, которые футболистам выставляют эксперты.

Таким образом, лучшим по среднему баллу в текущем розыгрыше российской Премьер-лиги стал полузащитник «Зенита» Малком. Помимо бразильца, в топ-10 представлены еще трое питерцев – Клаудиньо (2-е место), Артём Дзюба (6-е) и Сердар Азмун (10-е).

К слову, тройку замыкает нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке. С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте портала.

Примечательно, что самую высокую оценку среди всех лиг на данный момент имеет вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах.