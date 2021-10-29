Сабитов: «В матче «Зенит» - «Динамо» определится чемпион РПЛ»

Футбольный тренер Равиль Сабитов, поработавший у руля юношеской сборной России, отметил важность поединка «Зенит» - «Динамо». По мнению специалиста, в этой встрече может решиться судьба золотых медалей РПЛ.

«Динамо» готово бросить питерцам вызов. Не думаю, что кто-то будет играть на сохранение ничейного счета. Думаю, в этом матче определится чемпион нынешнего сезона», - передает слова тренера «Спорт уик-энд».

Перед этим матчем «Динамо» идет на втором месте в таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на три пункта.

Поединок состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в пятницу, 29 октября. Начало запланировано в 19:00 по столичному времени. Текстовая трансляция матча будет доступна на Liveresult.ru.