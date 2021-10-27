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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Семак назвал игроков «Зенита», которые не сыграют с «Динамо»

27 Октября 2021 • 15:50 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
1.55 4.40 5.60
29.10 19:00

Программу тринадцатого тура чемпионата России в пятницу вечером будут открывать «Зенит» и «Динамо», которые на текущий момент занимают две верхние строчки в таблице Премьер-лиги.

Рулевой «Зенита» Сергей Семак сказал, что против «динамовцев» Москвы точно не сыграют Дуглас Сантос и Далер Кузяев. Сантос в игре со «Спартаком» получил небольшое повреждение. По словам Семака, которые были приведены на клубном сайте питерцев, бразилец пропустит он одной до трёх игр, в зависимости от динамики восстановления. Что касается Кузяева, то он не поможет команде и в игре Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Также Семак рассказал о том, что Малком пока не занимается в общей группе. При этом тренер надеется, что бразилец сможет сыграть против «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Далер Кузяев Малком Дуглас Сантос
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