Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России с «Зенитом».

- Верите, что «Динамо» может отнять очки у такого «Зенита», который разгромил «Спартак» в прошлом туре?

- Очень хочется верить, что «Динамо» даст бой «Зениту». Есть выражение, что соперник играет настолько, насколько ему это позволяют. Все будет зависеть от того, как москвичи будут играть. Мы видели, что «Зенит» очень мощно разобрался со «Спартаком», прилично играл в том матче. Надеюсь, что гости не допустят тех ошибок, которые допустили «красно-белые». Особенно в обороне, которой у спартаковцев фактически и не было. Я говорю не только о защитниках, а об игре всей команды в обороне. Сейчас футбол такой, что все обороняются и атакуют.

- Может ли эйфория от победы над «Спартаком» сыграть злую шутку с «Зенитом»?

- Нет. По одной простой причине – «Динамо» находится рядом с «Зенитом» в таблице. Этот матч будет за шесть очков, тем более что очковый разрыв между этими соперниками маленький. Никакой эйфории у питерцев не должно быть, потому что они встречаются с прямым конкурентом в борьбе за первое место.

- В какой футбол сегодня сыграет Шварц, как думаете? Созрело ли «Динамо» для игры на встречных курсах с «Зенитом»?

- Думаю, гости будут действовать от себя. Конечно, играть с «Зенитом» в открытый футбол Шварц не будет, все-таки у питерцев хорошая передняя линия и очень интересная средняя линия. Там техничные ребята. Футбол будет рваный. В каких-то моментах будут прессинговать, играть с отходов, использовать контратаки. Тем более, у питерцев есть определенные проблемы в обороне.

- «Динамо» и «Зенит» много забивают в этом сезоне. Ждете много голов?

- В таких играх, когда встречаются соперники в борьбе за первое место, как правило, много голов не бывает. Разница будет в один-два мяча.

- У «Зенита» есть ряд потерь. Не сыграет Кузяев, под вопросом Малком и Сантос. Это может стать проблемой для питерского клуба?

- Думаю, да. Малком и Сантос – однозначно потери, потому что это футболисты высокого уровня. Заменить их есть кому, но на скамейке в основном молодые ребята, и эти легионеры по классу выше их.

- В этом сезоне «Динамо» - один из главных конкурентов «Зенита». С чем, на ваш взгляд, связан такой прогресс команды?

- Много молодежи, а она всегда хочет доказать. Раньше команда не очень хорошо была готова функционально, и хорошие таймы чередовались с провальными. А сейчас «бело-голубые» играют ровно на протяжении всего матча. Немецкий футбол я очень люблю, с его движением команд. Шварц привнес это в «Динамо», и команда играет сейчас ближе к немецкому футболу.

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- Реально ли подвинуть «Зенит» с первой строчки в этом чемпионате? Питерцы вроде бы растеряли преимущество, но снова уходят в отрыв.

- А почему нет? Если «Зенит» проигрывает в Туле, то и «Динамо» может у него выиграть. Нет непобедимых клубов. Непобедимыми были только две команды – сборная Бразилии и 1970 году, которая стала чемпионом мира. Там вообще не было слабых мест. И «Барселона» времен Гвардиолы, с Хави и Иньестой в составе.

- Рискнете предположить итог матча?

- Я очень хочу увидеть хороший футбол. Если будут голы, то это вообще будет здорово.

Елена Григорьевская