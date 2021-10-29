Дзюба: «Когда все от меня отвернулись, один человек поддержал меня»

После победного матча над «Динамо» (4:1) форвард «Зенита» Артём Дзюба дал комментарий по поводу своего рекорда. 33-летний футболист стал самым забивным в истории чемпионатов России.

Дзюба отметил в интервью клубному сайту «Зенита»: «Однажды в трудную минуту, когда все от меня отвернулись, один человек поддержал меня». Речь идет о председателе правления «Газпрома» Алексее Миллере. Футболист считает, что доказал правоту Миллера, который решил взять Дзюбу в команду из Санкт-Петербурга. Также нападающий поблагодарил болельщиков, которые его любят.

Напомним, что Артём Дзюба забил 102-й гол за «Зенит», проведя 227 поединков.