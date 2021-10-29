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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба: «Когда все от меня отвернулись, один человек поддержал меня»

29 Октября 2021 • 23:07 Комментировать (3)
Зенит
4:1
Динамо Москва
окончен

После победного матча над «Динамо» (4:1) форвард «Зенита» Артём Дзюба дал комментарий по поводу своего рекорда. 33-летний  футболист стал самым забивным в истории чемпионатов России.

Дзюба отметил в интервью клубному сайту «Зенита»: «Однажды в трудную минуту, когда все от меня отвернулись, один человек поддержал меня». Речь идет о председателе правления «Газпрома» Алексее Миллере. Футболист считает, что доказал правоту Миллера, который решил взять Дзюбу в команду из Санкт-Петербурга. Также нападающий поблагодарил болельщиков, которые его любят.

Напомним, что Артём Дзюба забил 102-й гол за «Зенит», проведя 227 поединков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Миллер Артём Дзюба
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
29 Октября 2021 в 23:43
Не ной дрищь, ты же ЛЕВ
JUMPER
29 Октября 2021 в 23:41
ай...артёмка...забивай пака забиваитси...))) радавай балелшикаф красна бледных...))) они табой гардяца...харошава нападаюсчева васпитали...каторай ставит рикорды...)))
Id152079006
29 Октября 2021 в 23:22
Знатный прогиб. Зачёт!!!
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окончен Зенит 4:1 Динамо Москва
30.10  14:00 Рубин ... ЦСКА Москва 2.9 3.25 2.6
30.10  16:30 Спартак Москва ... Ростов 1.61 3.85 6.2
30.10  19:00 Краснодар ... Крылья Советов 1.56 4.3 6
30.10  19:00 Нижний Новгород ... Локомотив Москва 4.9 3.65 1.78
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