Дзюба - новый рекордсмен чемпионатов России

Форвард «Зенита» Артём Дзюба официально стал рекордсменов российского футбола по количеству голов в чемпионате России. Лидер атак питерской команды забил свой 144-й гол в элитном дивизионе страны и на один мяч опережает прошлого обладателя рекорда Олега Веретенникова.

На 69-й минуте матча 13-го тура Премьер-лиги против «Динамо» ветеран «Зенита» был первым на добивании после спасения Антона Шунина.

Также в этом матче забивали Клаудио, Даниил Фомин и Вендел. В случае победы команда Сергея Семака на шесть очков оторвется от второго места.