Шварц: «Вполне вероятен тот случай, что «Зенит» может сыграть, используя Дзюбу с Азмуном вместе»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Зенитом» дал прогноз на состав линии атаки соперника.

- Готов ли Денис Макаров завтра выйти с первых минут?

- Посмотрим, как сложится. Можно сказать, что во встрече с «Оренбургом» он произвел хорошее впечатление. Он провел 30 минут на поле, также сегодня он провел предматчевую тренировку. Мы также по нему завтра примем решение, в каком качестве он выйдет на поле.

- Будет ли у «Зенита» преимущество в физике, учитывая ваш кубковый матч? Определились ли вы уже с центральным нападающим?

- Я не думаю, что в данном случае очень сильно повлияет кубковый матч. Конечно, с точки зрения нагрузок двух команд, у нас их было больше, учитывая кубковую встречу. Плюсу не надо забывать, что у нас был перелет. Тем не менее, по сегодняшнему впечатлению от тренировки, команда находится в хорошей физической форме.

По центральному нападающему - у нас большой выбор. На этой позиции как Тюкавин может сыграть, так и Грулёв, который хорошо проводит последние матчи. Кроме того, у нас есть Гладышев, молодой игрок, у которого есть прогресс. Также вы знаете, что есть Слай, Клинтон. Итоговое решение примем завтра. В то же время отметим, что Арсен Захарян может сыграть на позиции «девятки».

- Ждете ли вы завтра Дзюбу в атаке, или Семак предпочтет сыграть с Азмуном впереди?

- У «Зенита» очень широкая скамейка и богатых выбор мастеровитых игроков. Вполне даже вероятен тот случай, что «Зенит» может сыграть, используя Дзюбу с Азмуном вместе. Нам не стоит забивать голову раскладами, которые будут перед матчем. В данном случае мы посмотрели достаточно подробно нарезки. По игрокам уже посмотрим завтра, когда посмотрим стартовый состав, и кто будет играть на этих позициях.