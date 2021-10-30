Ветеран ЦСКА: «После футбола Дзюба уйдёт в небытие, его сразу же забудут»

В матче между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» нападающий Артём Дзюба установил рекорд чемпионатов России по забитым мячам. Поразив ворота столичного коллектива, 33-летний форвард стал лучшим голеадором РПЛ за всю историю. Этот мяч стал для Артёма 144-м в национальном чемпионате, он превзошел достижение Олега Веретенникова, на счету которого 143 гола.

Своим мнением о рекорде нападающего «Зенита» поделился ветеран столичного ЦСКА Владимир Пономарёв.

«Серьезный рекорд, но публика его не любит. Как форварда его никто не ценит. После футбола Дзюба уйдет в небытие, его сразу же забудут», - передает слова эксперта «Спорт-экспресс».

Дзюба защищает цвета петербургского коллектива с лета 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до завершения нынешнего сезона.