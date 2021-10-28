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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шварц: «У «Зенита» нет слабых мест»

28 Октября 2021 • 13:43 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
1.48 4.70 6.20
29.10 19:00

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Зенитом» дал оценку сопернику и ответил на вопросы о травмированных, а также о позиции Арсена Захаряна.

- Завтра нас ждет очень сложная игра против «Зенита». Мы в предвкушении, конечно, этого соперничества, мы понимаем то, что  игра  будет против топ-команды, команды, у которой нет слабых мест. Соперник хорош как в атаке, так и в обороне, но в то же время надо отметить, что и мы сейчас находимся в хорошей форме. Только что мы закончили предыгровую тренировку. Мы молодая команда, и постараемся отдать все силы, чтобы показать наши лучшие футбольные качества завтра.

- Такое впечатление, что игроки «Оренбурга» в кубковом матче были настроены не столько на достижение результата, сколько на то, что вывести из обоймы максимальное число динамовцев.  Какие проблемы по лазарету, появились ли новые травмированные?

- Как вы видели, наверное, вчера по итогам игрового дня, даже те команды, которые играли в РПЛ, столкнулись с серьезным противостоянием со стороны команд более низшей лиги. Если говорить именно о нашем матче, мы одержали уверенную победу со счетом 3:0, оставили свои ворота в неприкосновенности. Мы довольны, что идем дальше в Кубке.

По игрокам - у нас точно не смогут завтра принять участие во встрече Диего Лаксальт и Даниил Лесовой. По Себастьяна Шиманьски вопрос открыт, завтра в течение дня мы примем окончательное решение по нему. Все остальные игроки готовы к матчу.

- Два матча подряд мы видели Арсена Захаряна в центре поля. Видите ли вы его постоянно на этой позиции? Если да, то как изменится роль Себастьяна Шиманьски, когда он окончательно выздоровеет и сможет играть?

- Себастьян Шиманьски - для нас очень важный игрок, игрок агрессивный с бойцовским характером, особенно для нас он важен при отборе мяча, он очень динамичный, включает скорость. Если говорить о Арсене Захаряне, то Арсен - футболист вариативный, он может сыграть на позиции вингера или «восьмерки». У него в этом чемпионате были успешные матчи на обеих позициях. Завтра по итогу окончательного решения по схеме, по которой будем играть, примем окончательное решение по позициям, на которых у нас сыграют футболисты.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Сандро Шварц Арсен Захарян
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