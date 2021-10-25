​Дзюба не вызван в сборную России

В понедельник был опубликован список футболистов, которые попали в расширенный список сборной России. В списке не оказалось нападающего Артёма Дзюбы из «Зенита».

Стоит напомнить, что в сентябре Валерий Карпин не вызвал Дзюбу в команду из-за его нахождения в плохой форме. Затем нападающий начал забивать, и он попал в расширенный список сборной на октябрьский сбор. Впрочем, сразу после этого Дзюба сам отказался от вызова, сославшись на не лучшие кондиции.

В ноябре российской сборной предстоит сыграть против Кипра (дома) и Хорватии (на выезде). Пока что именно команда Валерия Карпина лидирует в группе, опережая хорватов на два очка.