Медведев: «Зенит» сделал важный шаг к чемпионству»

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев остался доволен выступлением команды во встрече 13-го тура Премьер-лиги против столичного «Динамо». В интервью ТАСС руководитель подчеркнул, что вчерашняя победа является важным шагом на пути к чемпионскому титулу.

«Крупная победа выглядит заслуженной. Теперь команда будет готовиться к матчу с «Ювентусом», - сказал функционер.

Напомним, что «сине-бело-голубые» победили «Динамо» со счетом 4:1. Благодаря этому успеху питерцы оторвались от ближайшего преследователя на шесть очков.

Матч против «Ювентуса» в групповом раунде Лиги чемпионов состоится во вторник, 2 ноября.