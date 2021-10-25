Форвард, которым интересуется «Зенит», не будет продлевать контракт с нынешним клубом

Нападающий «Торино» Андреа Белотти уже точно покинет клуб по окончании сезона. Об этом заявил главный тренер команды Иван Юрич.

В разговоре с журналистом Фабрицио Романо, наставник подтвердил нежелание итальянского форварда продлевать свое соглашение, которое истекает летом следующего года. Таким образом, подписать Белотти на правах свободного агента смогут «Милан» и «Интер», являющееся главными претендентами на футболиста.

Впрочем, в услугах игрока сборной Италии заинтересован и питерский «Зенит», который делал официальный запрос по его трансферу прошедшим летом. Но, сам Белотти не горит желанием переезжать в Россию.