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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форвард, которым интересуется «Зенит», не будет продлевать контракт с нынешним клубом

25 Октября 2021 • 14:46 Комментировать
Милан
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Торино
1.55 4.10 6.10
26.10 21:45

Нападающий «Торино» Андреа Белотти уже точно покинет клуб по окончании сезона. Об этом заявил главный тренер команды Иван Юрич.

В разговоре с журналистом Фабрицио Романо, наставник подтвердил нежелание итальянского форварда продлевать свое соглашение, которое истекает летом следующего года. Таким образом, подписать Белотти на правах свободного агента смогут «Милан» и «Интер», являющееся главными претендентами на футболиста.

Впрочем, в услугах игрока сборной Италии заинтересован и питерский «Зенит», который делал официальный запрос по его трансферу прошедшим летом. Но, сам Белотти не горит желанием переезжать в Россию.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Торино Андреа Белотти
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