Нападающий «Зенита» Сердар Азмун, которому не удалось оформить свой трансфер в один из ведущих европейских чемпионатов прошлым летом, может продолжить карьеру в Испании либо Италии.

По информации издания Le Quotidien du Sport, в услугах форварда заинтересованы «Ювентус» и «Бетис». Оба клуба хотят пригласить иранца на правах свободного в июле 2022 года, именно тогда у Азмуна истекает срок действия контракта с питерцами.

Видимо, «Зениту» так и не удастся заработать на своем футболисте – месяцами ранее «Байер» и «Лион» готовы были заплатить за Азмуна около десяти миллионов евро, но так и не смогли оформит все детали сделки.

В активе у нападающего лидера РПЛ семь голов в десяти матчах текущего розыгрыша внутреннего первенства.