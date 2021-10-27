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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Азмун привлёк внимание «Ювентуса» и «Бетиса» слухи

27 Октября 2021 • 19:48 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
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29.10 19:00

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун, которому не удалось оформить свой трансфер в один из ведущих европейских чемпионатов прошлым летом, может продолжить карьеру в Испании либо Италии.

По информации издания Le Quotidien du Sport, в услугах форварда заинтересованы «Ювентус» и «Бетис». Оба клуба хотят пригласить иранца на правах свободного в июле 2022 года, именно тогда у Азмуна истекает срок действия контракта с питерцами.

Видимо, «Зениту» так и не удастся заработать на своем футболисте – месяцами ранее «Байер» и «Лион» готовы были заплатить за Азмуна около десяти миллионов евро, но так и не смогли оформит все детали сделки.

В активе у нападающего лидера РПЛ семь голов в десяти матчах текущего розыгрыша внутреннего первенства.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Ювентус Зенит Сердар Азмун
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