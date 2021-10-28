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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шварц: «Независимо от схемы планируем играть агрессивно против «Зенита»

28 Октября 2021 • 14:06 Комментировать
Зенит
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Динамо Москва
1.48 4.70 6.20
29.10 19:00

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции ответил на вопросы по предстоящему матчу с «Зенитом».

- Для «Динамо» - это самая важная игра. За последние годы еще ни разу «Динамо» не шло так высоко и не претендовало на промежуточное первое место. Готова команда ментально, чтобы бороться с «Зенитом»? Понимают ли футболисты всю ответственность этого матча?

- Да мы, конечно, понимаем всю ситуацию, но для нас в первую очередь важно, что сейчас по итогам 12-13 сыгранных туров сыграть с командами, которые занимают первую-вторую строчку. С этим багажом мы подходим к этой встрече, осознавая этот факт.

Мы понимаем полностью всю ситуацию, которая сложилась в турнирной таблице. В то же время мы хотим завтра показать максимум того, что мы можем, максимум своих игровых качеств, придерживаться наших игровых принципов. Завтра нам надо сыграть целеустремленно. Для  нас это является основными моментами - выдать весь максимум того, что у нас есть в наличии. Мы не забиваем голову какими-то лишними мыслями и подходим к игре с чистыми мыслями, чистым разумом и полной концентрацией.

- Стоит ли перед вами вопрос выбора голкипера? Или завтра будет в рамке стоять Шунин, а Лещук будет выходить только  в Кубке?

- Как мы и говорили ранее, у нас вратарская бригада на очень высоком уровне. Все ребята показывают высокие результаты. Плюс Иван Будачёв также является классным вратарем. Что касается игры завтра, то место в воротах займет Антон Шунин.

- «Зенит» играет по схеме в три и четыре защитника. Какую схему вы ожидаете против «Динамо»?

- Если говорить о «Зените», то при владении мячом он показывает вариативность и может играть по-разному. К примеру, Дуглас Сантос может занимать позицию как левого крайнего защитника, так и при владении мячом он может уходить на позицию «шестерки». Я не знаю, конечно, какую схему выберет Сергей Семак в завтрашней игре. Мы готовы к обеим схемам как с тремя центральными защитниками, так и к линии обороны, состоящей из четырех защитников. Но здесь стоит отметить, что нам нужно отталкиваться от нашей философии игры и подходить к матчу с наших позиций.

- Вы год работаете в России. С какими-то командами, как «Спартак», вы сыграли четыре раза, а с «Зенитом» будет вторая игра. А предыдущая была почти год назад. Та игра в Петербурге остается самой нетипичной для вашего «Динамо», потому что попробовали сыграть в три центральных защитника, отказались от высокого прессинга и подстроились под соперника. Будет ли похожее завтра, или время прошло, и «Динамо» сыграет от своих козырей?

- Если говорить о прессинге, то в данном случае прессинг не оказывает ключевого влияния на ту схему, по которой мы играем. Я посмотрел матч прошлого года, и надо сказать, что в первые 15-20 минут, мы хорошо вошли в игру, у нас был и высокий прессинг. В то же время было много агрессивных действий, был и отбор мяча. Мы создали моменты, но,  к сожалению, мы не смогли повести в счете.

Конечно, за 10 месяцев, что прошли с прошлого матча, утекло достаточно много воды, мы далеко продвинулись вперед, сделали много позитивных шагов. Независимо от схемы, которую выберем, планируем играть агрессивно, атаковать впереди, выходить в высокий прессинг. Для нас важно смело действовать на поле. В то же время надо отметить, что того мастерства, которое есть у команды, его будет достаточно, чтобы завтра показать достойную игру.

Также стоит отметить, что в каждом матче и не только против «Зенита» будут игровые отрезки, в которых сыграем низким блоком. Но даже в таком случае нужно сохранять агрессивность как при высоком прессинге. Нужно идти в отбор, не бояться. То же самое можно сказать по поводу атакующих действий. Нужно агрессивно идти вперед, важно будет завтра свести к минимуму невынужденные ошибки и потери мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Сандро Шварц
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