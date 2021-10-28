Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 280 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шварц: «В матче со «Спартаком» «Зенит» был очень эффективен»

28 Октября 2021 • 14:19 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
1.48 4.70 6.20
29.10 19:00

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Зенитом» ответил на вопросы о разгромах грандов в России и за рубежом.

- С какими чувствами и эмоциями следили за матчем «Зенит» - «Спартак»? В чем проблема здесь? «Зенит» был столь хорош, или «Спартак» так плох, что пропустил 7 мячей?

- Я игру посмотрел два раза. Первый раз я ее посмотрел по телевизору в режиме онлайн. Далее через день посмотрел игру уже в записи. Должен сказать, что «Зенит» в этом матче был очень эффективен, и это отразилось в том количестве мячей, которые смог забить.

- За последнюю неделю в европейском футболе случилось аномальное количество разгромов в матчах с большими клубами. «МЮ» проиграл «Ливерпулю» (0:5), так же проиграла «Бавария» в Кубке оптимальным составом, а «Зенит» разгромил «Спартак». Вам такие матчи много ли дают пищи для размышления? С чем связано такое количество разгромов?

- «МЮ» против «Ливерпуля» - я видел только голы. Не могу сказать, почему с таким разгромным счетом проиграл «Манчестер». По Гладбаху и «Баварии», могу сказать, что не пристально следил за игрой, вчера смотрел кубковые встречи, которые проходили в России.  Если говорить о «Зените» в матче против «Спартака», он очень уверенно играл, там высококлассная команда. Если говорить о нашем матче, то мы должны будем полностью выложиться, показать наш лучший футбол, сыграть максимально эффективно, в то же время смело и агрессивно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Сандро Шварц
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Октября
15:28 · Россия. Премьер-лига
​ЭСК: Гол «Рубина» в ворота «Уфы» отменён справедливо
14:44 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Прекрасно понимаем, насколько серьезный соперник стоит перед нами»
14:34 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» сообщил о пополнении в тренерском штабе официально
14:33 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Вполне вероятен тот случай, что «Зенит» может сыграть, используя Дзюбу с Азмуном вместе»
14:19 · Россия. Премьер-лига
​В «Уфе» прокомментировали слухи об интересе к Жиркову
14:19 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «В матче со «Спартаком» «Зенит» был очень эффективен»
14:18 · Кубок России
Ганчаренко упрекнул футболистов «Краснодара» за игру в дерби с «Кубанью»
14:09 · Россия. Премьер-лига
Червиченко назвал Хлусевича, которого подпишет «Спартак», посредственным футболистом
14:06 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Независимо от схемы планируем играть агрессивно против «Зенита»
13:43 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «У «Зенита» нет слабых мест»
13:05 · Россия. Премьер-лига
Аутсайдер РПЛ готов подписать Жиркова 1
11:54 · Россия. Премьер-лига
Агент Вагнера Лава - о трансфере в ЦСКА: «Это был бы идеальный финал карьеры»
11:38 · Россия. Премьер-лига
Вагнер Лав хочет вернуться в ЦСКА
11:26 · Россия. Премьер-лига
Назначен судья на матч «Зенит» - Динамо» 1
10:35 · Кубок России
Названа дата жеребьёвки 1/8 финала Кубка России
Все новости
Рекомендуем