Шварц: «В матче со «Спартаком» «Зенит» был очень эффективен»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Зенитом» ответил на вопросы о разгромах грандов в России и за рубежом.

- С какими чувствами и эмоциями следили за матчем «Зенит» - «Спартак»? В чем проблема здесь? «Зенит» был столь хорош, или «Спартак» так плох, что пропустил 7 мячей?

- Я игру посмотрел два раза. Первый раз я ее посмотрел по телевизору в режиме онлайн. Далее через день посмотрел игру уже в записи. Должен сказать, что «Зенит» в этом матче был очень эффективен, и это отразилось в том количестве мячей, которые смог забить.

- За последнюю неделю в европейском футболе случилось аномальное количество разгромов в матчах с большими клубами. «МЮ» проиграл «Ливерпулю» (0:5), так же проиграла «Бавария» в Кубке оптимальным составом, а «Зенит» разгромил «Спартак». Вам такие матчи много ли дают пищи для размышления? С чем связано такое количество разгромов?

- «МЮ» против «Ливерпуля» - я видел только голы. Не могу сказать, почему с таким разгромным счетом проиграл «Манчестер». По Гладбаху и «Баварии», могу сказать, что не пристально следил за игрой, вчера смотрел кубковые встречи, которые проходили в России. Если говорить о «Зените» в матче против «Спартака», он очень уверенно играл, там высококлассная команда. Если говорить о нашем матче, то мы должны будем полностью выложиться, показать наш лучший футбол, сыграть максимально эффективно, в то же время смело и агрессивно.