Пресняков-старший: «Дзюба совсем уже потерял берега»

Заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший резко отреагировал на поступок форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, который после гола в матче с «Динамо» (4:1) прокричал в адрес главного тренера Сергея Семака, что должен играть постоянно.
- Дзюба совсем уже потерял берега. Он давно звезду поймал. Дзюба — нападающий баранного типа, - приводит слова Преснякова «Спорт-Экспресс».
Также Пресняков уверен, что у Дзюбы есть покровители в руководстве «Зенита», поэтому футболист позволяет себе слишком многое.
Также артист добавил, что «Зенит» будет вечным чемпионом, пока с ним работает «Газпром».
Это очень о многом рассказывает...
Я вижу пиковую точку - четвертый абзац....
Стало быть - это главная, задевающая проблема Володи (может - кастрати? Как думаешь, Урзюм? )))
Короче: Главный корень всех бед - это не игроки, не тренеры, ни тактика и физ.подготовка...
А Газпром... А чем Лукойл - лучше?
З....бали уже!