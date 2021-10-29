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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пресняков-старший: «Дзюба совсем уже потерял берега»

29 Октября 2021 • 22:41 Комментировать (6)
Зенит
4:1
Динамо Москва
окончен

Заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший резко отреагировал на поступок форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, который после гола в матче с «Динамо» (4:1) прокричал в адрес главного тренера Сергея Семака, что должен играть постоянно.

- Дзюба совсем уже потерял берега. Он давно звезду поймал. Дзюба — нападающий баранного типа, - приводит слова Преснякова «Спорт-Экспресс».

Также Пресняков уверен, что у Дзюбы есть покровители в руководстве «Зенита», поэтому футболист позволяет себе слишком многое.

Также артист добавил, что «Зенит» будет вечным чемпионом, пока с ним работает «Газпром».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Владимир Пресняков-Старший
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
Баден
29 Октября 2021 в 23:54
В гневе человека, крайне интересны его глубина и длительность.
Это очень о многом рассказывает...
Я вижу пиковую точку - четвертый абзац....
Стало быть - это главная, задевающая проблема Володи (может - кастрати? Как думаешь, Урзюм? )))
Короче: Главный корень всех бед - это не игроки, не тренеры, ни тактика и физ.подготовка...
А Газпром... А чем Лукойл - лучше?
З....бали уже!
Don sangre
29 Октября 2021 в 23:41
Прямо таки какие то крестовые походы проти или за здюбу))))
Урзюм
29 Октября 2021 в 23:08
Кому интересно мнение спившегося полумужчины-полуженщины, поющей подозрительно тоненьким голосочком? Иди паси козявок в носу, тухлая звездулька за счет старой нимфоманки Галкиной.
CELTIC FROST
29 Октября 2021 в 23:14
это ты про среднего написал) старшему там ужо за 70. он из древних виа самоцветы (ингерман его точно знает))
JUMPER
29 Октября 2021 в 22:56
оооо...еще один...паграничник контролирующий берега...))) как жы вам всем здюба пакоя ни даёт...)))
Урзюм
29 Октября 2021 в 23:10
Пресный рад бы подзюбить на камеру, да боится видать размерами народ рассмешить :)))
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окончен Зенит 4:1 Динамо Москва
30.10  14:00 Рубин ... ЦСКА Москва 2.9 3.25 2.6
30.10  16:30 Спартак Москва ... Ростов 1.61 3.85 6.2
30.10  19:00 Краснодар ... Крылья Советов 1.56 4.3 6
30.10  19:00 Нижний Новгород ... Локомотив Москва 4.9 3.65 1.78
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