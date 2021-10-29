Колыванов: «Динамо» знает, как сдержать Азмуна и Дзюбу

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов поделился своими впечатлениями от предстоящего поединка московской команды против лидера российской Премьер-лиги «Зенита». По мнению эксперта, динамовцы смогут составить достойное сопротивление сопернику.

Колыванов отметил, что питерцам будет уже не так просто вскрывать защиту оппонента, как это было в матче со «Спартаком». «Оборона у «бело-голубых» более взрослая, есть лидеры, которые понимают, как закрывать зоны, играть против того же Сердара Азмуна или Артёма Дзюбы», - заявил специалист в разговоре с «РБ Спорт».

Также Колыванов спрогнозировал, что данная встреча может запомниться большим количеством голов, ведь оба коллектива проповедуют атакующий стиль. Стартовый свисток противостояния прозвучит сегодня, 29 октября, в 19:00 по московскому времени.