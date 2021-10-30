Ролан Гусев: «Дзюба может забить 200 голов в РПЛ»

Экс-футболист московского ЦСКА Ролан Гусев поделился мнением о рекорде нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы. 33-летний форвард побил достижение Олега Веретенникова и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России. На счету игрока «сине-бело-голубых» 144 результативных удара.

«Дзюба еще года 3-4 поиграет. Вполне возможно забить 200 голов. Артём является забивным нападающим, у него хорошее голевое чутье», - поведал Ролан в беседе с журналистом ТАСС.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Дзюба отметился семью голами и тремя ассистами в 13 сыгранных встречах. Действующий трудовой договор бомбардира с петербургским клубом рассчитан до лета следующего года.