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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: «Когда наши футболисты проверялись на прочность, Дзюба выпендривался»

30 Октября 2021 • 00:22 Комментировать (1)
Зенит
4:1
Динамо Москва
окончен

Экс-владелец Андрей Червиченко уверен, что Артёму Дзюбе нет места в сборной России, несмотря на то, что он забивает в каждом матче.

Червиченко считает, что футболисту закрыта дорога в главную команду страны, какой бы ни была его результативность. Также отмечается, что наставник сборной Валерий Карпин прав, не вызывая Дзюбу на матчи в ноябре.

- В момент, когда наши футболисты проверялись на прочность, Дзюба выпендривался, - отметил Червиченко «РБ Спорту». - Дзюба думал, что у сборной все будет плохо без него.

Напомним, что от результатов матчей с Кипром и Хорватией зависит выход сборной России на чемпионат мира. Также команда гарантировала себе место в плей-офф квалификации.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Артём Дзюба Андрей Червиченко
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Комментарии (1)
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Катенька
30 Октября 2021 в 00:42
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