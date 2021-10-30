Червиченко: «Когда наши футболисты проверялись на прочность, Дзюба выпендривался»

Экс-владелец Андрей Червиченко уверен, что Артёму Дзюбе нет места в сборной России, несмотря на то, что он забивает в каждом матче.

Червиченко считает, что футболисту закрыта дорога в главную команду страны, какой бы ни была его результативность. Также отмечается, что наставник сборной Валерий Карпин прав, не вызывая Дзюбу на матчи в ноябре.

- В момент, когда наши футболисты проверялись на прочность, Дзюба выпендривался, - отметил Червиченко «РБ Спорту». - Дзюба думал, что у сборной все будет плохо без него.

Напомним, что от результатов матчей с Кипром и Хорватией зависит выход сборной России на чемпионат мира. Также команда гарантировала себе место в плей-офф квалификации.