Кобелев: «На сегодняшний день «Зенит» и «Динамо» равны»

Экс-наставник столичного «Динамо» Андрей Кобелев в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» поделился мнением о центральном матче 13-го тура чемпионата России, в котором петербургский «Зенит» на домашнем стадионе примет подопечных Сандро Шварца.

«На сегодняшний день соперники равны. Не стал бы отдавать приоритет одной из команд. Вряд ли в этом матче есть явный фаворит», - поведал специалист.

Встреча пройдет сегодня, 29 октября, на стадионе «Газпром Арена». Начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовый репортаж проведет Liveresult.ru.

Перед этим матчем «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» идет на второй позиции.