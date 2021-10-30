Дзюба посвятил пост своему рекорду

Центрфорвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба опубликовал пост в своем инстаграм-аккаунте после того, как стал рекордсменом чемпионата России по забитым мячам.

«Спасибо всем огромное», - лаконично написал 33-летний голеадор в социальной сети.

Гол во вчерашнем поединке со столичным «Динамо» (4:1) стал для Дзюбы 144-м в рамках Премьер-лиги. Артём превзошел достижение экс-нападающего волгоградского «Ротора» Олега Веретенникова, забившего в чемпионате России 143 мяча.

Благодаря вчерашней победе петербургский коллектив закрепился на первой строчке в турнирной таблице.