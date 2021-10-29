Семак назвал имена игроков, которые не сыграют против «Ювентуса»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Динамо» (4:1) рассказал о состоянии травмированных игроков.

- У Кругового вчера была температура. Он сдал отрицательный тест ПЦР, надеемся, что всё обойдется, - заявил наставник.

Что касается бразильца Малкома, он на подходе и в субботу пройдет дополнительное обследование. Магомед Оздоев пока далек от выхода на поле, но вскоре начнет заниматься с командой. Также против «Ювентуса» не сыграют Дуглас Сантос и Далер Кузяев.

Напомним, что победа над «Динамо» обеспечила «Зениту» отрыв в шесть очков от второго места в чемпионате России.