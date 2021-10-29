Дзюба отписался от сборной России в «Инстаграме»

Форвард «Зенита» Артём Дзюба не устаёт становиться героем скандальной хроники. 33-летний футболист отписался от аккаунт сборной России в социальной сети «Инстаграм». Ранее он отказался ехать в главную команду страны на матчи со словаками и словенцами. На предстоящие поединки в ноябре против Кипра и Хорватии его уже не вызвал главный тренер команды Валерий Карпин. При этом Дзюба, всё чаще выходящий на замену, забивает в каждом туре Премьер-лиги.

Напомним, что в пятницу Артём Дзюба улучшил рекорд Олега Веретенникова, став автором наибольшего количества голов в чемпионатах России.