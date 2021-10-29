Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 202 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба отписался от сборной России в «Инстаграме»

29 Октября 2021 • 22:27 Комментировать (9)
Зенит
4:1
Динамо Москва
окончен

Форвард «Зенита» Артём Дзюба не устаёт становиться героем скандальной хроники. 33-летний футболист отписался от аккаунт сборной России в социальной сети «Инстаграм». Ранее он отказался ехать в главную команду страны на матчи со словаками и словенцами. На предстоящие поединки в ноябре против Кипра и Хорватии его уже не вызвал главный тренер команды Валерий Карпин. При этом Дзюба, всё чаще выходящий на замену, забивает в каждом туре Премьер-лиги.

Напомним, что в пятницу Артём Дзюба улучшил рекорд Олега Веретенникова, став автором наибольшего количества голов в чемпионатах России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (9)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Bathet30
29 Октября 2021 в 23:33
Я только с работы вернулся. Если я не ошибаюсь, то болельщики Зенита готовы понять кто боралсся.
Id152079006
29 Октября 2021 в 23:21
ИдиотЪ
Id152079006
29 Октября 2021 в 23:21
ИдиотЪ
Волков Валерий
29 Октября 2021 в 23:18
Ну отписался и отписался, в чём печаль-то?...
CERG
29 Октября 2021 в 22:57
)) Обида, конечно, душит как в своё время душила Мостового, Титова, Аршавина, да всех возрастных да обидчивых.
Дзюба пусть отдохнёт, играет на замене, то что нужно для его возраста, чтобы порадовать своих бывших красно-белых поклонниц))
А за сборную пусть играют новые лица.
Don sangre
29 Октября 2021 в 23:27
И надеюсь что он не станет вторым Ловчевым который будет ходить на ТВ и корчить из себя всезнайку и говорить: а вот в наше время трава была зеленее и тп
ARTUR
29 Октября 2021 в 22:53
А в чем суть этого скандала ??? Задолбали уже с этими Инстаграммами, отписался и отписался он не в сборной вот и отписался
Don sangre
29 Октября 2021 в 23:22
Тута понимаешь какое дело - это не мы с тобой отписались а сам Зюба Величайший.. И надо похайпить на этом,. Из Зюбы лепят то забытого героя то предателя... А он не тот не другой... И так колесо сансары дальше вертится....
ARTUR
29 Октября 2021 в 23:31
Он Лев, хочет приписывается,хочет отписывается ,меня сама суть этой лабуды бесит
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Зенит 4:1 Динамо Москва
30.10  14:00 Рубин ... ЦСКА Москва 2.9 3.25 2.6
30.10  16:30 Спартак Москва ... Ростов 1.61 3.85 6.2
30.10  19:00 Краснодар ... Крылья Советов 1.56 4.3 6
30.10  19:00 Нижний Новгород ... Локомотив Москва 4.9 3.65 1.78
Все матчи
Новости
29 Октября
23:07 · Россия. Премьер-лига
Дзюба: «Когда все от меня отвернулись, один человек поддержал меня» 3
22:51 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Дзюбу уже можно назвать великим нападающим чемпионата России» 2
22:41 · Россия. Премьер-лига
Пресняков-старший: «Дзюба совсем уже потерял берега» 6
22:15 · Россия. Премьер-лига
«Зенит»: «Петербург 11:2 Москва»
22:02 · Россия. Премьер-лига
Семак назвал имена игроков, которые не сыграют против «Ювентуса»
21:56 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «На протяжении определённого времени мы даже контролировали игру, играли первым номером» 3
21:48 · Россия. Премьер-лига
Как «Зенит» разгромил ещё одну московскую команду - видео видео
21:45 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Когда Дзюба вышел на замену, пошёл другой футбол» эксклюзив
21:40 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Cтоит отметить, что у нас была так называемая «английская неделя», короткая неделя»
21:09 · Россия. Премьер-лига
Ракицкий: «Раз-два-три, и три очка заработали заслуженно» 3
20:53 · Россия. Премьер-лига
Тот самый исторический гол Дзюбы - видео
20:39 · Россия. Премьер-лига
Как Фомин подарил надежду болельщикам «Динамо» в матче с «Зенитом» - видео видео
20:37 · Россия. Премьер-лига
Виллаш-Боаш отреагировал на информацию об интересе со стороны ЦСКА 1
19:25 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо эффектно открыл счёт в матче с «Динамо» - видео видео
19:18 · Россия. Премьер-лига
Ребров проанализировал игру Максименко в матче с «Зенитом»
Все новости
Рекомендуем