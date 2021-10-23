Воронин не считает «Зенит» особенной командой

Андрей Воронин, работающий на данный момент в московском «Динамо» на должности тренера, высказался о доминировании «Зенита» на внутренней арене. Украинец считает, что в текущем сезоне питерцы уже не являются таким явным фаворитом.

«А что, «Зенит» — это что-то особенное? Они теряют очки точно так же, как и все другие команды», - заявил Воронин в интервью Sport24. Он отметил, что все возможно в течение длинного сезона российского первенства.

Также Воронин поделился деталями подготовки «Динамо» к ближайшей очной встрече с подопечными Сергей Семака. По его словам, москвичи попытаются дать бой действующему чемпиону страны.

Напомним, что динамовцы сравнялись с «Зенитом» по набранным очкам в РПЛ, обыграв вчера «Химки».