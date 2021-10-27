​Клубы РПЛ не собираются возвращаться к системе «весна-осень»

Клубы Премьер-лиги России не собираются возвращаться к системе проведения чемпионата «весна-осень». Как рассказал журналистам глава РФС Александр Дюков, ни один клуб элитного дивизиона не поддерживает эту идею на сегодняшний день.

При этом Дюков сказал, что перейти на систему «весна-осень» могут в низших дивизионах. РФС рассмотрит возможность такого перехода в ФНЛ-2, то есть в третьем футбольном дивизионе России по рангу.

Напомним, что соревнования в Премьер-лиге России проводятся по системе «осень-весна» уже десять лет. Переходным на эту систему был сезон 2011/2012.