Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 232 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Клубы РПЛ не собираются возвращаться к системе «весна-осень»

27 Октября 2021 • 14:53 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
1.55 4.40 5.60
29.10 19:00

Клубы Премьер-лиги России не собираются возвращаться к системе проведения чемпионата «весна-осень». Как рассказал журналистам глава РФС Александр Дюков, ни один клуб элитного дивизиона не поддерживает эту идею на сегодняшний день.

При этом Дюков сказал, что перейти на систему «весна-осень» могут в низших дивизионах. РФС рассмотрит возможность такого перехода в ФНЛ-2, то есть в третьем футбольном дивизионе России по рангу.

Напомним, что соревнования в Премьер-лиге России проводятся по системе «осень-весна» уже десять лет. Переходным на эту систему был сезон 2011/2012.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Дюков РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Октября
14:53 · Россия. Премьер-лига
​Клубы РПЛ не собираются возвращаться к системе «весна-осень»
14:33 · Россия. Премьер-лига
​Дюков высказался о новом телеконтракте с «Матч ТВ»
14:26 · Россия. Премьер-лига
​Хачатурянц не сможет быть президентом РПЛ и возглавлять судейский комитет одновременно
13:43 · Кубок России
Лещук: «Обыграли «Оренбург» за счёт самоотдачи, концентрации и профессионализма»
11:41 · Россия. Премьер-лига
Лучший бомбардир ФНЛ заявил о готовности усилить «Спартак» 3
10:20 · Россия. Премьер-лига
Градский: «Максименко - дырка, а не вратарь» 3
08:26 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» показал, что происходило за кадром матча со «Спартаком» видео
00:18 · Россия. Премьер-лига
Крыховяк: «Видел, что отношения между Николичем и Рангником были не очень хорошие» 1
26 Октября
23:47 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Джордан Ларссон деградирует в «Спартаке» 1
22:47 · Россия. Премьер-лига
Ловчев назвал единственного игрока «Спартака», который соответствует уровню «Зенита» 2
22:38 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» и «Химки» сыграют при пустых трибунах 1
21:37 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Не думаю, что на сборной отразится назначение Кафанова в «Ростов» 1
21:14 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов предложил провести поединок между «Спартаком» и киевским «Динамо» 4
21:02 · Россия. Премьер-лига
Портал WhoScored считает Малкома лучшим игроком сезона в РПЛ на данный момент 1
19:53 · Россия. Премьер-лига
Маркао: «Думаю, что игрокам «Спартака» самим стыдно» 6 эксклюзив
Все новости
Рекомендуем