Ветеран «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением по поводу бомбардирского рекорда нападающего питерцев Артёма Дзюбы.

- Артём Дзюба сравнялся по голам с Олегом Веретенниковым - на его счету 144 забитых мяча в чемпионате России. Как вы к этому относитесь?

- Считаю, что перспективы увеличить свой бомбардирский счет у Артёма большие. Он ведь еще не завершил карьеру. Дзюба играет в команде, которая очень много забивает, - по четыре, по семь мячей. А так, любой рекорд рано или поздно будет побит. Я вообще удивляюсь, что рекорд Веретенникова так долго держался. Получается, что двадцать лет у нас не было бомбардира.

- Дзюба забил в шести турах подряд, что является лучшим результатом в его карьере. С чем связана такая результативность?

- Это стечение обстоятельств, плюс командные действия «Зенита». Сейчас этот клуб находится на ходу, даже несмотря на поражения. Это просто лучшая команда страны, в ней можно спокойно и десять матчей подряд забить, если играть близко к воротам соперника.

- Должен ли Дзюба все время играть в стартовом составе, или он может быть полезен и со скамейки?

- Мы видим, что он полезен и со скамейки, что он сам и доказывает. Считаю, что Семак после матча правильно сказал, что состав определяет только главный тренер. Тем более, в «Зените» имеется возможность варьировать состав практически в любой позиции, за исключением центральных защитников.

- То есть, вы отрицательно оцениваете поступок Дзюбы, которые после гола крикнул Семаку, что всегда должен находиться на поле, а не сидеть на скамейке?

- Я отрицательно отношусь к любым крикам и разговорам футболистов с главным тренером во время матча, когда на него направлены камеры. Иди потом в кабинет и поговори, если тебе что-то надо. А такие ходы делаются для общественности и для камер.

- Не считаете, что этот жест может быть методом давления на Семака?

- Мне кажется, это был больше эмоциональный выкрик. Может быть, Дзюба в виде прикола так выкрикнул.

- Вы считаете Дзюбу лучшим нападающим в истории чемпионатов России?

- Нет, не считаю. Было очень много хороших нападающих, но мне трудно кого-то выделить. Если, допустим, на Украине был Шевченко, то у нас не было такого яркого форварда.

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- Есть мнение, что Дзюба замедляет игру своей команды в атаке. То есть, без него «Зенит» играет быстрее. Вы замечаете что-то подобное?

- Сложно сказать, насколько он замедляет игру. В хороших матчах он цепляется за мячи, за которые другие не цепляются. Но, может быть, из-за того, что он на поле, и идут такие передачи на него. Но «Зенит» вариативно играет и при Дзюбе. Нельзя сказать, что без него команда двигается особо быстро. «Зенит» чередует пасы за спину, пасы в недодачу. По уровню российского чемпионата все настолько сложно для соперников, что пока никто ничего не может противопоставить.

- Надо ли вызывать Дзюбу в сборную?

- Я приму и пойму любое решение Карпина. Мне не кажется странным, что он не вызывает Артёма. Веретенников тоже был лучшим бомбардиром и практически не вызывался в сборную. Ведь это команда, а не Карпин или Дзюба, и для того, чтобы побеждать, нужен коллектив. Думаю, Карпин именно этим сейчас и занят. Учитывая мастерство наших футболистов, единственный вариант чего-то добиться - создать боеспособный коллектив.

- Дзюба отписался от сборной России в «Инстаграме». О чем это может говорить?

- Идет борьба. Это делается для того, что все обсуждали. Карпин и Дзюба разбираются между собой, а мы все за этим наблюдаем.

- Может быть, посыл был в том, что Дзюба сам больше не хочет играть в сборной?

- Безусловно. Это было понятно еще месяц назад, когда его вызывали, а он сказал, что находится в плохой форме. Я понял это так, что он не хочет играть не именно у Карпина, а вообще в сборной России.

- То есть, в футболке сборной мы Дзюбу больше не увидим?

- Может и увидим. У нас все быстро меняется. При новом тренере Артём может пересмотреть свое решение. Я этого не исключаю.

Елена Григорьевская