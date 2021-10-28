Назначен судья на матч «Зенит» - Динамо»

Объявлены судейские бригады, которые отработают на поединках очередного тура чемпионата России. Как сообщила пресс-служба РФС, центральную встречу 13-го тура Премьер-лиги «Зенит» - «Динамо» доверили Сергею Карасёву.

Поединок между «Спартаком» и «Ростовом» обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым. На матче «Рубин» - ЦСКА отработает Владислав Безбородов.

После 12 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущее вторым «Динамо» на три балла. Топ-3 замыкает ЦСКА.

Что касается «Спартака», то подопечные Руя Витории идут на седьмом месте.