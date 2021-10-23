Бальбуэна ответил, есть ли у «Динамо» шансы стать чемпионом РПЛ

Московское «Динамо» под руководством Сандро Шварца отлично начало сезон, вырвавшись на лидирующие позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Защитник команды Фабиан Бальбуэна ответил, может ли помочь такой старт чемпионата клубу стать триумфаторами первенства.

«Наверное, на данный момент фаворита нет. Я не могу выделить «Зенит» и «Динамо», у остальных команд тоже есть шансы на титул», - цитирует легионера «Спорт-Экспресс». Также футболист отметил, что столичный коллектив приложит все усилия, чтобы огорчить питерцев в очной встрече, которая пройдет в рамках следующего тура.

К слову, вчера «Динамо» выбралось на промежуточную вторую строчку РПЛ, разгромив «Химки».