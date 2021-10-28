​«Зенит» наказали закрытием двух секторов условно

«Зенит» столкнулся с наказанием со стороны КДК РФС за кричалки своих фанатов на матче против «Спартака». Поскольку это не первое такое нарушение, КДК закрыл два сектора на «Газпром Арене». Впрочем, наказание имеет условный характер. Санкция вступит в силу, если нарушение повторится до конца сезона 2021/2022.

Напомним, что на прошлых выходных «Зенит» разнёс «Спартак» в принципиальном дерби двух столиц со счётом 7:1. Питерцы сохраняют лидерство в турнирной таблице чемпионата России, намереваясь завоевать титул Премьер-лиги четвёртый год кряду.

Ближайший домашний матч «Зенит» проведёт 29 октября против «Динамо» из Москвы.