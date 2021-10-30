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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бубнов: «Если «Зенит» играет на максимуме, у него нет конкурентов в РПЛ»

30 Октября 2021 • 10:28 Комментировать (2)
Зенит
4:1
Динамо Москва
окончен

Экс-защитник московского «Спартака» и сборной СССР, а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов поделился мнением о результате поединка между «Зенитом» и «Динамо». Матч 13-го тура Премьер-лиги, состоявшийся в Санкт-Петербурге, завершился крупной победой «сине-бело-голубых» со счетом 4:1.

«Команда Семака находится в хорошем тонусе. Сейчас картина в РПЛ такова: если «Зенит» играет на максимуме, у него нет конкурентов», - приводит слова эксперта Sportbox.

Напомним, что в предыдущем туре петербургский клуб камня на камне не оставил от «Спартака», разгромив «красно-белых» со счетом 7:1.

По итогам 13 туров подопечные Сергея Семака лидируют в таблице российской Премьер-лиги, имея 6-очковый отрыв от второго места.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Бубнов
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Superzina
30 Октября 2021 в 10:47
К Саше есть несколько вопросов по поводу его " Команда Семака находится в хорошем тонусе. Сейчас картина в РПЛ такова: если «Зенит» играет на максимуме, у него нет конкурентов "
1. В какой момент "в хорошем тонусе " или "играет на максимуме" ?
2. Сколько длится "хороший тонус " ?
3. Почему не было " хорошего тонуса " с Сочи , Арсеналом , Крыльями (в игре с которыми поймал артистический "хороший тонус " только Дзюба ) ? .
5. От чего или от кого зависит вероятность " хорошего тонуса" и "игры на максимуме" команды Зенит ?
6 . Или это дело случая хороший тонус" и "играет на максимуме" ?
Prince of Wales
30 Октября 2021 в 11:26
Если вы болела Зенита, то вам грех жаловаться. У остальных "с тонусом" намного хуже)
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