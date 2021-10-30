Бубнов: «Если «Зенит» играет на максимуме, у него нет конкурентов в РПЛ»

Экс-защитник московского «Спартака» и сборной СССР, а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов поделился мнением о результате поединка между «Зенитом» и «Динамо». Матч 13-го тура Премьер-лиги, состоявшийся в Санкт-Петербурге, завершился крупной победой «сине-бело-голубых» со счетом 4:1.

«Команда Семака находится в хорошем тонусе. Сейчас картина в РПЛ такова: если «Зенит» играет на максимуме, у него нет конкурентов», - приводит слова эксперта Sportbox.

Напомним, что в предыдущем туре петербургский клуб камня на камне не оставил от «Спартака», разгромив «красно-белых» со счетом 7:1.

По итогам 13 туров подопечные Сергея Семака лидируют в таблице российской Премьер-лиги, имея 6-очковый отрыв от второго места.