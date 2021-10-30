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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба: «Две игры, 11:2 - великолепно»

30 Октября 2021 • 09:12 Комментировать
Зенит
4:1
Динамо Москва
окончен

Центральный нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился эмоциями после очередной крупной победы в чемпионате России. «Сине-бело-голубые» на своем поле разгромили московское «Динамо» со счетом 4:1 в рамках 13-го тура РПЛ.

«Очень приятно победить такого соперника. Две игры, 11:2 - великолепно», - поведал 33-летний бомбардир в интервью клубной пресс-службе.

После 13 туров подопечные Сергея Семака продолжают лидировать в таблице чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на шесть баллов.

В следующем туре петербургская команда на выезде встретится с екатеринбургским «Уралом». Поединок состоится 7 ноября, начало – 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба
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