Федерация футбольной истории и статистики IFFHS включила Азмуна в список претендентов на звание лучшего игрока по итогам 2021 года

Сегодня был обнародован список из 32 игроков, которые по мнению Международной федерации футбольной истории и статистики IFFHS лучше всех провели уходящий 2021 год.

В число номинантов на так называемый аналог «Золотого мяча» попал и представитель российской Премьер-лиги. Речь идет об иранском нападающем «Зенита» Сердаре Азмуне. В этом календарном году у форварда 16 голов в 23 поединках за питерский клуб, а также четыре мяча в шести играх за национальную сборную.

Помимо него, в рейтинге находится еще немало неожиданных фамилий, как, например, Али Мабхут из «Аль-Джазиры» или Акрам Афиф из «Аль-Садд», который пока еще возглавляет Хави.

С полным списком кандидатов можно ознакомиться на официальном сайте федерации.