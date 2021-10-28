Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 208 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федерация футбольной истории и статистики IFFHS включила Азмуна в список претендентов на звание лучшего игрока по итогам 2021 года

28 Октября 2021 • 19:33 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
1.48 4.70 6.20
Через 21 ч. 53 мин.

Сегодня был обнародован список из 32 игроков, которые по мнению Международной федерации футбольной истории и статистики IFFHS лучше всех провели уходящий 2021 год.

В число номинантов на так называемый аналог «Золотого мяча» попал и представитель российской Премьер-лиги. Речь идет об иранском нападающем «Зенита» Сердаре Азмуне. В этом календарном году у форварда 16 голов в 23 поединках за питерский клуб, а также четыре мяча в шести играх за национальную сборную.

Помимо него, в рейтинге находится еще немало неожиданных фамилий, как, например, Али Мабхут из «Аль-Джазиры» или Акрам Афиф из «Аль-Садд», который пока еще возглавляет Хави.

С полным списком кандидатов можно ознакомиться на официальном сайте федерации.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сердар Азмун
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
29.10  19:00 Зенит ... Динамо Москва 1.56 4.3 6
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Октября
21:04 · Россия. Премьер-лига
​«Рубин» - ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России – 30 октября 2021
20:59 · Россия. Премьер-лига
Рианчо отреагировал на слухи, что Глушаков мог участвовать в договорных матчах
20:32 · Россия. Премьер-лига
Орлов возмутился, что «Спартак» слишком часто меняет тренеров
19:45 · Россия. Премьер-лига
Московское «Динамо» может подписать колумбийского вингера «Бока Хуниорс» слухи
19:33 · Россия. Премьер-лига
Федерация футбольной истории и статистики IFFHS включила Азмуна в список претендентов на звание лучшего игрока по итогам 2021 года
19:07 · Россия. Премьер-лига
Три итальянских клуба проявляют интерес к Ларссону слухи
18:50 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» не может договориться с Ларссоном – швед может уйти уже зимой слухи
18:38 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» наказали закрытием двух секторов условно
17:46 · ФНЛ-2. Группа 3. Подгруппа 2
​В ФНЛ-2 команде засчитали техническое поражение из-за ПЦР-тестов официально
17:35 · Россия. Премьер-лига
​«Матч ТВ» покажет на два матча чемпионата России больше из-за коронавируса
17:25 · Россия. Премьер-лига
Газзаев – среди претендентов на должность главного тренера «Ахмата» 1 слухи
16:22 · Россия. Премьер-лига
​Хлусевич не переходит в «Спартак» - заявление «Арсенала»
15:51 · Россия. Премьер-лига
​«Его позвали бы только полы мыть»: Губерниев жёстко ответил бывшему игроку сборной России 9
15:50 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая: Зарема требовала увольнения Карреры и называла его физруком
15:28 · Россия. Премьер-лига
​ЭСК: Гол «Рубина» в ворота «Уфы» отменён справедливо
Все новости
Рекомендуем