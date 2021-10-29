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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малафеев: «Динамо», в отличие от «Спартака», может дать бой «Зениту»

29 Октября 2021 • 10:15 Комментировать (1)
Зенит
...
Динамо Москва
1.48 4.70 6.20
Через 6 ч. 2 мин.

Экс-голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался касательно центрального поединка 13-го тура Премьер-лиги между командой Сергея Семака и московским «Динамо».

«Нас ждет самый интригующий матч в первом круге. «Динамо», в отличие от «Спартака», команда, которая способна реально дать бой «Зениту», - передает слова Вячеслава «Спорт-экспресс».

Встреча петербургского и московского клубов откроет программу матчей 13-го тура чемпионата России. Встреча состоится сегодня, 29 октября, на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Следить за текстовой трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.

Перед этим матчем «Зенит» лидирует в таблице РПЛ, а «Динамо» располагается на второй строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Вячеслав Малафеев
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Комментарии (1)
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Sierge
29 Октября 2021 в 11:55
Динамо уже показало как оно "умеет" доигрывать матчи. Но болеть буду несомненно за Динамо
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29.10  19:00 Зенит ... Динамо Москва 1.56 4.3 6
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