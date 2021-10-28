Шварц: «Прекрасно понимаем, насколько серьезный соперник стоит перед нами»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Зенитом» поговорил о силе соперника.

- Встречаются команды, которые достаточно сильны в стандартных положениях. Наверняка «Зенит» подготовится к подачам на ближний угол. Как-то уже разнообразили игровые тренировки? Также «Зенит» уничтожил «Спартак» подачами Ракицкого. Как ему противостоять?

- Мы очень хорошо проанализировали это. На самом деле в последних встречах мы удачно используем стандарты. В то же время стоит отметить, что в нашем арсенале должны быть различные варианты их использования. Стандарты - очень важный фактор в каждом матче.

Если говорить о стандартах в атаке у «Зенита», там есть хорошие исполнители, есть футболисты, которые могут завершить атаку, крупные, высокие. С нашей стороны нам нужно будет сыграть надежно и с концентрацией подойти к обороне.

- Ваши коллеги, эксперты и букмекеры четвертый год подряд считают «Зенит» главной силой в европейском футболе. Считаете ли вы «Зенит» сильнейшим соперником в этом сезоне? Не кажется ли вам, что в этом сезоне у «Динамо» и других клубов есть наконец-то шанс помешать «Зениту»?

- Да, конечно, мы сейчас ждем игру завтра. Мы прекрасно понимаем, насколько серьезный соперник стоит перед нами. В то же время мы должны быть уверенными в своих силах и в предвкушении завтрашнего матча. Должны полностью отдаться игре, сыграть смело, проявить волю к победе.