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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Команда Семака уходит в отрыв: «Зенит» разгромил «Динамо» в матче лидеров РПЛ

29 Октября 2021 • 20:55 Комментировать (10)
Зенит
4:1
Динамо Москва
окончен

В матче 13-го тура чемпионата России «Зенит» принимал дома московское «Динамо».

Протокол игры  
Зенит 4:1 Динамо Москва
    56' Фомин Даниил (1:1)
(2:1) Вендел Маркус 67'    
(3:1) Дзюба Артём 69'    
(4:1) Ракицкий Ярослав 85'    
Крицюк Станислав Ловрен Деян   62' Чистяков Дмитрий Ракицкий Ярослав Барриос Вилмар Сутормин Алексей Караваев Вячеслав   55' Вендел Маркус   45'   84' (Ерохин Александр (   84') Мостовой Андрей   66' (Дзюба Артём (   66') Азмун Сердар Клаудиньо
Запасные: Хотулёв Данила Бязров Давид Кравцов Кирилл Кержаков Михаил Кузнецов Даниил
Шунин Антон Варела Гильермо Бальбуэна Фабиан Ордец Иван   79' Скопинцев Дмитрий   25' Моро Никола Макаров Денис   86' (Игбун Сильвестр (   86') Захарян Арсен   76' Фомин Даниил   51' Грулёв Вячеслав Тюкавин Константин   68' (Шиманьски Себастиан (   68')
Запасные: Сазонов Саба Плиев Заурбек Галкин Владислав Паршивлюк Сергей Лещук Игорь Нжи Клинтон Муа Евгеньев Роман Гладышев Ярослав Кутицкий Александр
29 октября. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

 

Центральный матч 13-го игрового дня РПЛ открыл программу тура. Пятничным вечером «Зенит» принимал «Динамо» на «Газпром Арене», которая ещё не остыла от унижения другого московского клуба. Наверное, никто не забыл, что всего пять дней назад «Спартак» уехал отсюда со своим самым крупным поражением в истории РПЛ – 1:7. Азмун, Мостовой, Клаудиньо и Дзюба изрядно покуражились над «красно-белыми».

«Динамо», конечно, сейчас в другом состоянии, нежели «Спартак». Но сложности «бело-голубым» добавлял игра Кубка России, на которую они отвлекались посреди недели. Шварц и там выставил состав близкий к основному, и на «Зенит», естественно, вышли все таланты – Захарян, Тюкавин, Моро, Фомин, Макаров, Грулев. Семак не стал менять победный состав. Вновь в запасе остался Артём Дзюба, а невосстановившийся Малком вовсе не попал в заявку.

Матч начался с быстрого гола. Навес Алексея Сутормина в неуклюжий удар коленом преобразовал Сердар Азмун. Мяч отскочил в Ордеца, а затем достался Клаудиньо, блестяще распорядившемуся ситуацией. Бразилец не стал спешить, чуть продвинулся и пробил уже без шансов для растерянного Шунина – 1:0. После гола игра затихла. Скорости команды демонстрировали, но к моментам это не приводило.

 Вообще, много двигались футболисты «Динамо», прессинговали, нагнетали, однако ни во что эта прыть не выливалась. «Зенит» атаковал позиционно, тоже старался, но тоже без обострений. До перерыва ещё раз питерцы потревожили Шунина. Длинный заброс Ловрена в одно касание поймал Мостовой и скинул мяч на Азмуна. Сердар в касание пробил, однако голкипер «Динамо» свою команду спас. На перерыв хозяева ушли с минимальным преимуществом.

После отдыха события вновь заискрили. Но теперь у ворот «Зенита». Скопинцев слева прибежал к штрафной площади «Зенита», вырезал навес на Макарова, а тот опасно пробил головой. Настолько опасно, что Караваев решил рукой преградить путь мячу. Карасёв моментально указал на «точку», а Даниил Фомин пенальти реализовал – 1:1. «Динамо» на кураже рвануло за вторым голом, и серия ударов в исполнении Макарова действительно смотрелась опасно. Но Крицюк парировал.

А хозяев чуть выждали, собрались с силами, и вырубили москвичей нокаутирующими ударами. Сначала никто не оказал сопротивление Азмуну, протащившему мяч по правому краю. Прострел Сердара на 11-метровой отметке забрал Вендел, далее аккуратно пробивший под штангу. И спустя три минуты добил «Динамо» Дзюба, всего за 4 минуты до этого появившийся на поле. Артем оказался самым расторопным на угловом ударе, протолкнув мяч в сетку со второй попытки – 3:1.

На этом интрига умерла. Мог «Зенит» сразу же оформить разгром, но мощнейший выстрел Клаудиньо приняла на себя крестовина. Зато Ракицкий гостей не пощадил, Ярослав шикарным ударом реализовал штрафной удар, кстати, тоже пробив рядом с крестовиной - 4:1. Второй тур кряду команда Сергея Семака бьёт москвичей, общий счёт – 11:2. На 6 очков оторвался «Зенит» и теперь ждёт матч ЦСКА, «армейцы» могут выйти на второе место.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва
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Комментарии (10)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
29 Октября 2021 в 21:19
Молодчаги, казалось после левого пендаля посыпались, но собрались и затащили. С победой !
Урзюм
29 Октября 2021 в 21:13
Гнилая лысая (цифра Три) Алупа по фамилии Коросеф просто откровенно свистел в сторону мусоров. Но .... мусора сегодня не поднимут шампанское, мусора сегодня нажрутся как свиньи. С наступающим вас, мусорки.
Zenituwka
29 Октября 2021 в 21:22
Не хочу сказать что судья был против нас. Но по откровенным ошибкам я насчитал 3:0 в пользу Динамо. И после этого сектанты будут говорить про "Газпром все купил" и про то что в РПЛ судят в пользу Зенита. Смешно.
YoVzhikCrazy
29 Октября 2021 в 21:24
Хоспадя, на эту заезженную пластинку уже давно не стоит обращать внимания) свинья хрюкает, караван идёт)
SpaM
29 Октября 2021 в 21:33
Судить судейство по одной игре? Очень удобно, немытые))). А когда вам судейки подгоняли одно чемпионство за другим, что ж вы помалкивали то?)) А тут затявкали.
JUMPER
29 Октября 2021 в 21:06
С ПОБЕДОЙ ЗЕНИТ!!! С победой СБГ!!! Зенит...Зенит...Зенит...))) читвёрачка тожа харашо... ышо адин канкурент размазан па паляне...)))
YoVzhikCrazy
29 Октября 2021 в 21:11
В смысле "ещё один конкурент"? Ты же не про то недоразумение в красно-белой форме, надеюсь? Как их там... Забыл... Что-то на "с"...
JUMPER
29 Октября 2021 в 21:17
ай...а кто энта? пра каво ты? уж ни те ли масковския секстанты? какия ани канкуренты...))) энта абычнаи лузиры...раздаюшчии усем ачки...)))
Урзюм
29 Октября 2021 в 21:18
Срамтам.
только не мясо
29 Октября 2021 в 21:00
4:1 конечно не 7:1, но тоже не хило...) Всех Зенитчиков с победой!!!)
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окончен Зенит 4:1 Динамо Москва
30.10  14:00 Рубин ... ЦСКА Москва 2.9 3.25 2.6
30.10  16:30 Спартак Москва ... Ростов 1.61 3.85 6.2
30.10  19:00 Краснодар ... Крылья Советов 1.56 4.3 6
30.10  19:00 Нижний Новгород ... Локомотив Москва 4.9 3.65 1.78
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