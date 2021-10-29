Команда Семака уходит в отрыв: «Зенит» разгромил «Динамо» в матче лидеров РПЛ

В матче 13-го тура чемпионата России «Зенит» принимал дома московское «Динамо».

Центральный матч 13-го игрового дня РПЛ открыл программу тура. Пятничным вечером «Зенит» принимал «Динамо» на «Газпром Арене», которая ещё не остыла от унижения другого московского клуба. Наверное, никто не забыл, что всего пять дней назад «Спартак» уехал отсюда со своим самым крупным поражением в истории РПЛ – 1:7. Азмун, Мостовой, Клаудиньо и Дзюба изрядно покуражились над «красно-белыми».

«Динамо», конечно, сейчас в другом состоянии, нежели «Спартак». Но сложности «бело-голубым» добавлял игра Кубка России, на которую они отвлекались посреди недели. Шварц и там выставил состав близкий к основному, и на «Зенит», естественно, вышли все таланты – Захарян, Тюкавин, Моро, Фомин, Макаров, Грулев. Семак не стал менять победный состав. Вновь в запасе остался Артём Дзюба, а невосстановившийся Малком вовсе не попал в заявку.

Матч начался с быстрого гола. Навес Алексея Сутормина в неуклюжий удар коленом преобразовал Сердар Азмун. Мяч отскочил в Ордеца, а затем достался Клаудиньо, блестяще распорядившемуся ситуацией. Бразилец не стал спешить, чуть продвинулся и пробил уже без шансов для растерянного Шунина – 1:0. После гола игра затихла. Скорости команды демонстрировали, но к моментам это не приводило.

Вообще, много двигались футболисты «Динамо», прессинговали, нагнетали, однако ни во что эта прыть не выливалась. «Зенит» атаковал позиционно, тоже старался, но тоже без обострений. До перерыва ещё раз питерцы потревожили Шунина. Длинный заброс Ловрена в одно касание поймал Мостовой и скинул мяч на Азмуна. Сердар в касание пробил, однако голкипер «Динамо» свою команду спас. На перерыв хозяева ушли с минимальным преимуществом.

После отдыха события вновь заискрили. Но теперь у ворот «Зенита». Скопинцев слева прибежал к штрафной площади «Зенита», вырезал навес на Макарова, а тот опасно пробил головой. Настолько опасно, что Караваев решил рукой преградить путь мячу. Карасёв моментально указал на «точку», а Даниил Фомин пенальти реализовал – 1:1. «Динамо» на кураже рвануло за вторым голом, и серия ударов в исполнении Макарова действительно смотрелась опасно. Но Крицюк парировал.

А хозяев чуть выждали, собрались с силами, и вырубили москвичей нокаутирующими ударами. Сначала никто не оказал сопротивление Азмуну, протащившему мяч по правому краю. Прострел Сердара на 11-метровой отметке забрал Вендел, далее аккуратно пробивший под штангу. И спустя три минуты добил «Динамо» Дзюба, всего за 4 минуты до этого появившийся на поле. Артем оказался самым расторопным на угловом ударе, протолкнув мяч в сетку со второй попытки – 3:1.

На этом интрига умерла. Мог «Зенит» сразу же оформить разгром, но мощнейший выстрел Клаудиньо приняла на себя крестовина. Зато Ракицкий гостей не пощадил, Ярослав шикарным ударом реализовал штрафной удар, кстати, тоже пробив рядом с крестовиной - 4:1. Второй тур кряду команда Сергея Семака бьёт москвичей, общий счёт – 11:2. На 6 очков оторвался «Зенит» и теперь ждёт матч ЦСКА, «армейцы» могут выйти на второе место.