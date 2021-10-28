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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Матч ТВ» покажет на два матча чемпионата России больше из-за коронавируса

28 Октября 2021 • 17:35 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
1.48 4.70 6.20
29.10 19:00

Чтобы не допустить распространение COVID-19, в России были объявлены нерабочие дни. На этом фоне «Матч ТВ» изменил сетку вещания, добавив туда ещё два матча ближайшего, тринадцатого тура российской Премьер-лиги.

«Матч ТВ» дополнительно включил в программу матчи «Спартак» - «Ростов» (30 октября, 16:30 по Москве) и «Арсенал» - «Сочи» (31 октября, 16:30).

Изначально на федеральном канале планировали показать игры «Зенит» - «Динамо» (29 октября, 19:00), «Рубин» - ЦСКА (30 октября, 14:00) и «Краснодар» - «Крылья Советов» (30 октября, 19:00).

Трансляции всех игр чемпионата России в текстовом режиме проходят на портале LiveResult.

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29.10  19:00 Зенит ... Динамо Москва 1.56 4.3 6
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