​«Матч ТВ» покажет на два матча чемпионата России больше из-за коронавируса

Чтобы не допустить распространение COVID-19, в России были объявлены нерабочие дни. На этом фоне «Матч ТВ» изменил сетку вещания, добавив туда ещё два матча ближайшего, тринадцатого тура российской Премьер-лиги.

«Матч ТВ» дополнительно включил в программу матчи «Спартак» - «Ростов» (30 октября, 16:30 по Москве) и «Арсенал» - «Сочи» (31 октября, 16:30).

Изначально на федеральном канале планировали показать игры «Зенит» - «Динамо» (29 октября, 19:00), «Рубин» - ЦСКА (30 октября, 14:00) и «Краснодар» - «Крылья Советов» (30 октября, 19:00).

Трансляции всех игр чемпионата России в текстовом режиме проходят на портале LiveResult.