​Малком может сыграть с «Динамо»

Полузащитник «Зенита» Малком имеет шансы сыграть в пятничном матче чемпионата России против «Динамо». Об этом рассказал агент бразильского футболиста Луис Фернандо Гарсия.

«Не могу сказать точно, сыграет ли Малком, но думаю, что да», - высказался агент для sport24.

Несколько дней назад рулевой «Зенита» Сергей Семак выразил надежду на то, что Малком восстановится к игре против «Динамо». Ранее бразильский полузащитник не сыграл за «сине-бело-голубых» против «Спартака».

Матч между «Зенитом» и «Динамо» стартует в 19:00 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате, которая пройдёт на портале LiveResult.