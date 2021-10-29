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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Малком может сыграть с «Динамо»

29 Октября 2021 • 15:54 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
1.48 4.70 6.20
Через 2 ч. 31 мин.

Полузащитник «Зенита» Малком имеет шансы сыграть в пятничном матче чемпионата России против «Динамо». Об этом рассказал агент бразильского футболиста Луис Фернандо Гарсия.

«Не могу сказать точно, сыграет ли Малком, но думаю, что да», - высказался агент для sport24.

Несколько дней назад рулевой «Зенита» Сергей Семак выразил надежду на то, что Малком восстановится к игре против «Динамо». Ранее бразильский полузащитник не сыграл за «сине-бело-голубых» против «Спартака».

Матч между «Зенитом» и «Динамо» стартует в 19:00 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате, которая пройдёт на портале LiveResult.  

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29.10  19:00 Зенит ... Динамо Москва 1.56 4.3 6
30.10  14:00 Рубин ... ЦСКА Москва 2.9 3.25 2.6
30.10  16:30 Спартак Москва ... Ростов 1.61 3.85 6.2
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