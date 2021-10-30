Гендиректор «Зенита»: «Те, кто могут приблизиться к рекорду Дзюбы, сильно отстают»

Центрфорвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба стал рекордсменом чемпионата России по забитым мячам. Благодаря голу в матче с «Динамо» (4:1) 33-летний бомбардир побил рекорд легенды «Ротора» Олега Веретенникова.

«Историческое достижение. Те, кто могут к нему приблизиться, сильно отстают. Артём - командный игрок, который может за 20 минут забить и отдать», - цитирует руководителя ТАСС.

Вчерашний гол стал для Дзюбы 144-м в рамках российской Премьер-лиги. На счету Веретенникова 143 результативных удара.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России нападающий принял участие в 13 поединках, отметившись семью забитыми мячами и тремя ассистами.