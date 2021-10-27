​Семак: «После победы 7:1 над «Спартаком» эйфории нет»

На прошлых выходных «Зенит» обыграл на своём поле «Спартак» с неприлично крупным счётом 7:1. Теперь питерская команда готовится к приёму «Динамо», располагающегося в таблице Премьер-лиги на второй строчке. Рулевой «Зенита» Сергей Семак считает, что разгром принципиального соперника не помешает его команде в пятницу вечером.

«Помешает ли эйфория? Надеюсь, не помешает, потому что никакой эйфории нет. Есть победа, которая была в прошлом туре, а сейчас все наши мысли о следующем», - поделился своими мыслями Семак для клубной пресс-службы.

Матч между «Зенитом» и «Динамо» пройдёт в пятницу, 29 октября, и начнётся в семь часов вечера по московскому времени.