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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Семак: «После победы 7:1 над «Спартаком» эйфории нет»

27 Октября 2021 • 16:36 Комментировать (2)
Зенит
...
Динамо Москва
1.55 4.40 5.60
29.10 19:00

На прошлых выходных «Зенит» обыграл на своём поле «Спартак» с неприлично крупным счётом 7:1. Теперь питерская команда готовится к приёму «Динамо», располагающегося в таблице Премьер-лиги на второй строчке. Рулевой «Зенита» Сергей Семак считает, что разгром принципиального соперника не помешает его команде в пятницу вечером. 

«Помешает ли эйфория? Надеюсь, не помешает, потому что никакой эйфории нет. Есть победа, которая была в прошлом туре, а сейчас все наши мысли о следующем», - поделился своими мыслями Семак для клубной пресс-службы. 

Матч между «Зенитом» и «Динамо» пройдёт в пятницу, 29 октября, и начнётся в семь часов вечера по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
27 Октября 2021 в 17:36
ай...ат чиво эйфария..? ну размазали па паляни сиридникоф...как и должна быть...))) ане ни хто и завут их ни как...))) проста паугарали ат таких ногамичистаф из масквы...)))
Волков Валерий
27 Октября 2021 в 17:11
Всё верно, какая может быть эйфория, если команда соперника упала и никак не может подняться даже на колени. Уважаю Семака.
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