«Зенит» после «Спартака» разнёс главного преследователя: кто из игроков Семака был лучшим в матче с «Динамо»

Оценки футболистам Сергея Семака

«Зенит» то раздаёт подарки (поражения тульскому «Арсеналу» и «Сочи»), то жёстко указывает московским командам на то, что преследовать его не стоит. Два домашних матча против клубов из столицы завершены со счётом 11:2. После эмоционального разгрома «Спартака» все уверяли, что «Динамо» не повторит судьбу «красно-белых», но нет. Преследователь тоже разгромлен, а «Зенит» с чувством выполненного долга может готовиться к «Ювентусу».

Статистика: удары по воротам – 14:15, в створ – 7:6, владение мячом - 60:40, угловые – 7:2. Не самое больше преимущество «Зенита» по статистике, так кто же добыл крупную победу? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Семака.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«ЗЕНИТ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СТАНИСЛАВ КРИЦЮК – 7,0. Оклемался Станислав после неудачного отрезка. Сегодня он сохранил «Зениту» ничейный результат, отразив два опаснейших удара Макарова, пока счёт был 1:1. Всего 5 сейвов совершил Крицюк, а партнёры потом поблагодарили его голами.

ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ – 4,0. Сложно было так провалить матч, когда твоя команда громит соперника 4:1, но Вячеслав смог. Постоянно терял Макарова, на дриблинге создавшего себя три возможности для удара, дважды пробившего опасно. Ну и пенальти в ворота «Зенита» тоже придумал Караваев.

ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ – 8,0. Блестящий глубинный плеймейкер. Две ключевые передачи отдал со своей половины поля, всегда опасно исполнял стандарты – что штрафные, что угловые. Вишенкой на торте стал шикарный гол. Только бы чуть улучшить игру в отборе, а то подстраховать Караваева не получилось совсем.

ДЕЯН ЛОВРЕН – 5,5. Сегодня без привозов Ловрен, но и-под него сделали две опаснейшие передачи. Скопинцев навесил на Макарова, заработавшего пенальти, а Грулёв прострелил вообще на гол, но тот же Макаров простил «Зенит». Из положительного – опять игра в атаке. Шикарный заброс на Мостового, когда Азмун обязан был забивать второй мяч.

ДМИТРИЙ ЧИСТЯКОВ – 6,0. Многовато нервотрёпки для центра обороны «Зенита». Трижды Чистяков играл на вынос, пожарно оглядываясь по сторонам. Не внушает уверенности партнёрам Дмитрий. Но в борьбе хорош – выиграл оба эпизода на втором этаже, сделал 2 перехвата.

АЛЕКСЕЙ СУТОРМИН – 6,5. Примерно на равных отыграл со Скопинцевым, бразды правления на фланге гуляли от одной команды к другой. Пропустил Дмитрия, когда тот навесил на пенальти, но и сам создал первый гол отменным прострелом. В активе Сутормина также 2 отбора и 2 удачных дриблинга.

ВИЛЬМАР БАРРИОС – 7,0. А центр поля «Зенитом» был безоговорочно выигран, даже несмотря на ураганный прессинг «Динамо». Барриос просто парил над опорной зоной, закрыв Захаряна и опускавшегося Тюкавина. У Вильмара 2+2 по отборам и перехватам, 8 выигранных единоборств из 12.

АНДРЕЙ МОСТОВОЙ – 5,0. Много разговаривал с партнёрами, а те не спешили пасовать Андрею. Всего раз поучаствовал в хорошей комбинации (скинул на Азмуна), в остальных эпизодах из игры выпадая. Логично был заменён первым.

ВЕНДЕЛ – 7,5. Бразилец тоже выжигал центр поля, собрав идентичные с Барриосом 2+2 (отбор+перехват), в борьбе был даже лучше, выиграв 6 эпизодов из 8. При этом успевал и в атаке: две удачные обводки за две попытки, отличная поддержка Азмуна и забитый гол в итоге.

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КЛАУДИНЬО – 7,5. Ещё один бразилец с забитым мячом в активе. Клаудиньо порхал просто по всему периметру поля, выдавая огромный объём работы. А самое главное, полезной работы. У него и гол, и попадание в каркас, и 4 заработанных штрафных, и 3 отбора у своих ворот.

СЕРДАР АЗМУН – 7,0. Иранец сегодня сыграл Дзюбу, отлично вылавливая мячи после длинных забросов, но далее действовал полезнее. Выиграл 9 единоборств, трижды удачно шёл в дриблинг, трижды пасовал под удар партнёрам (голевая на Вендела тоже тут). Если бы не 2 загубленных супермомента, то оценка у Азмуна была бы явно выше.

АРТЁМ ДЗЮБА – 7,0. Гораздо меньше Азмуна сделал Дзюба, но такую же оценку получает за важный гол, деморализовавший «Динамо». Расторопная игра на угловом, к тому же, позволила Артёму побить рекорд Олега Веретенникова по количеству голов в чемпионате России.

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН - б/о.

ДАНИЛА ХОТУЛЁВ - б/о.

КИРИЛЛ КРАВЦОВ - б/о.

ДАНИИЛ КУЗНЕЦОВ - б/о.