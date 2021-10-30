Боярский: «Дзюбу можно назвать живой легендой российского футбола»

Известный артист театра и кино, болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский высказался насчет рекорда нападающего «сине-бело-голубых» Артёма Дзюбы. Во вчерашнем поединке с «Динамо» форвард забил свой 144-й гол в чемпионате России, побив рекорд Олега Веретенникова (143).

«Дзюбу можно назвать живой легендой российского футбола. Век футболиста недолгий. Поэтому пора называть его именно так. Он заслужил», - передает слова артиста Sport24.

Срок трудового договора Дзюбы с петербургским клубом истекает летом 2022 года. В текущем сезоне Премьер-лиги Артём отметился семью результативными ударами в 13 поединках.