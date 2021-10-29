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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кирьяков: «В нашем чемпионате есть «Зенит», а есть все остальные» эксклюзив

29 Октября 2021 • 22:09 Комментировать (4)
Зенит
4:1
Динамо Москва
окончен

Бывший футболист «Динамо» Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал результат в матче между «Зенитом» и «бело-голубыми».

«Понятно, что «Зенит» был фаворитом и первый тайм играл с большим преимуществом. Во втором тайме у «Динамо» были шансы, они сравняли счёт благодаря заслуженному пенальти, а затем у них был ещё один голевой шанс. Если бы они забили и повели, игра могла бы перевернуться и пройти по другому сценарию. Не забиваешь ты - забивают тебе. Следующий гол «Зенита» просто придал питерцам уверенности, после чего они добили «Динамо».

«Зенит» по праву доказал, что занимает первую строчку чемпионата. Разгромный результат в матче между первым местом и вторым говорит о том, что в нашем чемпионате есть «Зенит», а есть все остальные», - сказал Кирьяков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Сергей Кирьяков
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
29 Октября 2021 в 23:26
Кремль + Газпром = вечное чемпионство зинида. Кремль + Газпром = вечное последнее место зинида в любой группе ЛЧ.
JUMPER
30 Октября 2021 в 00:00
ай...татуху сибе на лоп набей...штоб усе видили...как ты загавар раскрыл...)))
Zenituwka
29 Октября 2021 в 22:13
В чем заслуженность пенальти то? В том что человек балансируя в прыжке получил мячом в руку? Ну тогда надо ввести условие, если ты Проф футболист то должен быть с ампутированными руками. Другого варианта тут нет. Руки учитывая ситуацию были в естественном положении и игрок не играл рукой, а мяч попал в руку. Это ни по одному пункту не соответствует назначению 11-метрового.
Don sangre
29 Октября 2021 в 23:14
Поздравляю вас с победой! Ну это тут тяжело судить.... Разные судьи судят по разному... И даже хваленный вар не всегда помогает.. Вар только фиксирует положение. А трактует судья по правилам 50 летней давности.
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окончен Зенит 4:1 Динамо Москва
30.10  14:00 Рубин ... ЦСКА Москва 2.9 3.25 2.6
30.10  16:30 Спартак Москва ... Ростов 1.61 3.85 6.2
30.10  19:00 Краснодар ... Крылья Советов 1.56 4.3 6
30.10  19:00 Нижний Новгород ... Локомотив Москва 4.9 3.65 1.78
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