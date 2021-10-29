Бывший футболист «Динамо» Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал результат в матче между «Зенитом» и «бело-голубыми».

«Понятно, что «Зенит» был фаворитом и первый тайм играл с большим преимуществом. Во втором тайме у «Динамо» были шансы, они сравняли счёт благодаря заслуженному пенальти, а затем у них был ещё один голевой шанс. Если бы они забили и повели, игра могла бы перевернуться и пройти по другому сценарию. Не забиваешь ты - забивают тебе. Следующий гол «Зенита» просто придал питерцам уверенности, после чего они добили «Динамо».

«Зенит» по праву доказал, что занимает первую строчку чемпионата. Разгромный результат в матче между первым местом и вторым говорит о том, что в нашем чемпионате есть «Зенит», а есть все остальные», - сказал Кирьяков.