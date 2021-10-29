Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал разгромную победу «сине-бело-голубых» над «Динамо».

«Игра очень понравилась. «Зенит» забил первым в начале игры, но потом у «Динамо» были моменты. Во втором тайме всё было по-другому, не так, как в первом. «Зенит» сегодня очень понравился. Результат, конечно же, справедливый. «Зенит» в последних турах разгромил «Спартак» и «Динамо», это ведь сильные команды.

Когда Дзюба вышел на замену, пошел другой футбол. Понятно, что лучшая сегодня команда. Но он выделился. То ли Дзюба был заведён, то ли Семак так правильно поставил его, но Артём очень много боролся, создавал, забил гол. «Зенит» молодцы, на данный момент конкурентов в нашем чемпионате им не наблюдается. Хотя «Динамо» тоже смотрелось неплохо», - сказал Деменко.