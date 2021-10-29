Сёмин: «Дзюбу уже можно назвать великим нападающим чемпионата России»

Известный тренер Юрий Сёмин публично поздравил Артёма Дзюбу с рекордным голом. Точный удар футболиста позволил ему обойти достижение Олега Веретенникова.

- Конечно, Дзюбу уже можно назвать великим нападающим чемпионата России — просто так такие рекорды не ставятся, - заявил Юрий Сёмин Sport24.

Также Юрий Сёмин пожелал Артёму Дзюбе продолжать в том же духе и ставить новые рекорды, ведь «у него времени еще много».

Напомним, что Артём Дзюба потерял гарантированное место в стартовом составе, но все равно забивает в шестом туре кряду. При этом он отказался ехать в сборную России на октябрьские матчи из-за плохой формы.