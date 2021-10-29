Шварц: «Cтоит отметить, что у нас была так называемая «английская неделя», короткая неделя»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Зенитом» (1:4).

- В первую очередь хотел бы поздравить своего коллегу Сергея Семака с победой и тремя набранными очками. Если говорить о первом тайме, к сожалению, у нас не получилось хорошо и правильно войти в игру, следствием чего стал достаточно ранний мяч. В то же время мы пытались играть высоко, смело, агрессивно иди в отбор, создавать моменты. К сожалению, нам не хватало точных передач, какого-то хладнокровия. Если говорить о втором тайме, ответ последовал сразу же, мы взяли нити игры в свои руки, следствием чего стал ответный гол. Играли смело, высоко вступали в прессинг при счете 1:1. У нас были достаточно хорошие моменты, которыми мы, к сожалению, не могли воспользоваться. После этого «Зенит» воспользовался своими шансами, забив за три минуты два гола. После этого момента игра была сделана. Но стоит отметить, что нам сегодня противостоял сильный соперник.

- Расскажите, насколько вам сложно далось сыграть в более атакующей манере, потому что в прошлый раз в Петербурге вы сыграли в более оборонительном плане? Не было сомнений при выборе плана на игру?

- Я считаю, что по итогам того времени, что прошло с того матча прошлого года, мы стали еще смелее и агрессивнее. Это касается в том числе и игры в атаке. Нам противостоял очень серьезный и крепкий соперник. Конечно, после счета 1:1 нам нужно было использовать свои моменты, выходить вперед и забивать второй гол. Но также стоит отметить, что у нас была так называемая «английская неделя», короткая неделя. Мы играли кубковую встречу в Оренбурге, где было достаточно много беговой работы, пробежали 120 километров. Сегодня тоже была очень интенсивная игра, обе команды в этом плане не сильно отличались друг от друга, если говорить о статистике ударов по воротам, то мы нанесли 15 ударов, а «Зенит» - 14. Единственное, что надо отметить, что нам нужно более спокойно и хладнокровно подходить к реализации своих моментов, но это уже больше о развитии команды, нам нужно пройти этот путь. Но это как раз сказал в раздевалке своей команды, что нужно верить в свои силы, играть в свой футбол и идти по своему пути.